В ООН выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в расследовании событий 2 мая в Одессе

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине отметили, что украинские правоохранительные органы не совершили все необходимое для обеспечения безотлагательного, и непредвзятого расследования убийств 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

"ММПЧУ с обеспокоенностью отмечает, что власти не сделали все необходимое для обеспечения безотлагательного, независимого и непредвзятого расследования убийств и насильственных смертей, имевших место в ходе насилия 2 мая 2014 года, и соответствующего уголовного преследования за эти действия", - говорится в аналитической записке Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

В ООН сообщили, что за пять лет никого так и не привлекли к ответственности. Одни уголовные производства остановились на этапе досудебного расследования, другие – на этапе суда. ООН подозревает, что со стороны властей отсутствует заинтересованность в обеспечении справедливости для жертв и привлечения виновных к ответственности.

В мониторинговой миссии также выразили беспокойство по поводу расследования столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов.

"Из 29 лиц, которым предъявлено обвинение в связи с вышеупомянутыми столкновениями, 28 являются сторонниками федерализации. В то же время, пять лет спустя, полиция не установила конкретных лиц, ответственных за пожар в Доме профсоюзов", - отметили в ММПЧУ.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и сторонниками единства Украины. В результате беспорядков сгорел лагерь сепаратистов на Куликовом поле, а при штурме Дома профсоюзов начался пожар, в котором погибли 43 человека.

Сегодня, 2 мая, в Одессе на Куликовом поле собрались сотни человек, чтобы почтить память жертв этих событий.