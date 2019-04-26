Украина в Совбезе ООН призвала к ужесточению санкций против РФ

Постоянный представитель Украины при ООН Владимира Ельченко на заседании Совета Безопасности ООН призвал к ужесточению санкций против РФ после указа Владимира Путина об упрощении выдачи роSSийских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина.

Ельченко назвал указ Путина нарушением минских соглашений и попыткой подрыва процесса мирного урегулирования в восточной части украинского Донбасса.

"Поэтому усиление международного давления на Кремль, включая новые целевые санкции против государства-агрессора, должно быть нашей общей задачей. Таким образом РоSSия вернется на путь выполнения своих обязательств по Минским соглашениям. Это путь к мирному урегулированию на востоке Донбасса", - сказал представитель Украины.

Он также отметил, что указ является незаконным, а потому Украина не признает никаких его последствий.

"Эта Рада должна считать его (указ, - ред.) недействительным. Украина призывает РоSSию немедленно отменить вышеупомянутый указ президента, а также указ от 18 февраля 2017 г. № 74 о признании документов и номерных знаков, выданных в оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Я призываю этот Совет предотвратить наихудший сценарий, решительно осудить деструктивные и незаконные действия роSSийской власти и восстановить уважение к Уставу ООН ", - сказал Ельченко.

Напомним, 24 апреля 2019 года Президент РоSSии Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Этот порядок заключаются в том, что жители ОРДЛО освобождаются от необходимости сдавать обязательные экзамены и от требования о проживании в РоSSии более пяти лет.