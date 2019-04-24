США перебросили в Европу стратегические разведывательные самолеты U2

О целях переброски самолетов данного типа в Европу пока не сообщается.

Два американских стратегических высотных разведывательных самолета U2S во вторник после трансатлантического перелета с континентальной части США совершили посадку на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на европейские СМИ .

В Англию, в частности, с авиабазы Бил в Калифорнии прибыли самолеты с бортовыми номерами 80-1071 и 80-1094 и позывными DRAGON86 и DRAGON88 соответственно.

Официально о целях переброски американских самолетов данного типа в Европу не сообщается.

До последнего времени авиабаза Фэрфорд использовалась для переброски самолетов U2S, способных выполнять задания на высотах более 21 тыс. метров, на Ближний Восток.

В целях проведения разведки у границ РоSSии Пентагон в настоящее время в основном использует самолеты ВВС США RC-135 в различных модификациях, дальние беспилотники RQ-4B, а также патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon, размещенные в Европе.

Как известно, 1 мая 1960 года самолет ВВС США U-2 более ранней модификации, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом, который выполнял полет над территорией Советского Союза, был сбит в районе Свердловска зенитным-ракетным комплексом С-75 войск ПВО СССР . Американский лётчик покинул самолёт и после приземления был задержан, обвинен в шпионаже и осужден.