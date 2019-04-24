США перебросили в Европу стратегические разведывательные самолеты U2

О целях переброски самолетов данного типа в Европу пока не сообщается.

США перебросили в Европу стратегические разведывательные самолеты U2
Фото: wikipedia.org

Два американских стратегических высотных разведывательных самолета U2S во вторник после трансатлантического перелета с континентальной части США совершили посадку на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на европейские СМИ.

В Англию, в частности, с авиабазы Бил в Калифорнии прибыли самолеты с бортовыми номерами 80-1071 и 80-1094 и позывными DRAGON86 и DRAGON88 соответственно.

Официально о целях переброски американских самолетов данного типа в Европу не сообщается.

До последнего времени авиабаза Фэрфорд использовалась для переброски самолетов U2S, способных выполнять задания на высотах более 21 тыс. метров, на Ближний Восток.

В целях проведения разведки у границ РоSSии Пентагон в настоящее время в основном использует самолеты ВВС США RC-135 в различных модификациях, дальние беспилотники RQ-4B, а также патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon, размещенные в Европе.

Как известно, 1 мая 1960 года самолет ВВС США U-2 более ранней модификации, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом, который выполнял полет над территорией Советского Союза, был сбит в районе Свердловска зенитным-ракетным комплексом С-75 войск ПВО СССР. Американский лётчик покинул самолёт и после приземления был задержан, обвинен в шпионаже и осужден.

Напомним, ранее, в марте, США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставкуГлава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Зеленский представил свою командуЗеленский представил свою команду
Нардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститьсяНардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститься
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - ГеращенкоКоманда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Блок рекламы


Похожие новости
США перебросили на авиабазу в Британии шесть стратегических бомбардировщиков
Госдеп США назвал "Северный поток-2" роSSийским инструментом воздействия на ЕвропуГосдеп США назвал "Северный поток-2" роSSийским инструментом воздействия на Европу
Самолеты США совершили внеплановые полеты над Украиной вблизи КрымаСамолеты США совершили внеплановые полеты над Украиной вблизи Крыма
Путин планирует захватить Европу — ФельштинскийПутин планирует захватить Европу — Фельштинский
ВВС Бельгии перехватили роSSийские военные самолеты над БалтикойВВС Бельгии перехватили роSSийские военные самолеты над Балтикой
Командующий ВМС объяснил, почему Украина не отправила самолеты на защиту кораблей в Керченском проливеКомандующий ВМС объяснил, почему Украина не отправила самолеты на защиту кораблей в Керченском проливе
Самолеты ВВС США прибыли в УкраинуСамолеты ВВС США прибыли в Украину
У Путина не спрашиваем и движемся в Европу, - ПорошенкоУ Путина не спрашиваем и движемся в Европу, - Порошенко
Перед отравлением Скрипалей подозреваемые россияне около 30 раз летали в Европу, - The TelegraphПеред отравлением Скрипалей подозреваемые россияне около 30 раз летали в Европу, - The Telegraph
США перебросили в Европу эскадрилью истребителей в рамках сдерживания РФСША перебросили в Европу эскадрилью истребителей в рамках сдерживания РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости