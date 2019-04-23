Противники изменений климата захватили Музей естествознания в Лондоне

Ранее члены движения Extinction Rebellion устраивали голый протест в парламенте.

Активисты движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") захватили несколько залов знаменитого лондонского Музея естествознания. Так началась вторая неделя проходящих по всему городу акций протеста, связанных с глобальным потеплением, передает ВВС.

Фото: twitter.com

Почти сто человек улеглись на пол под скелетом синего кита в одном из музейных залов. К этому моменту с начала организованных протестов уже более тысячи их участников по всему Лондону были арестованы полицией.

Акция в музее заявлена в формате "мертвого протеста" - когда участники неподвижно лежат на земле, изображая мертвые тела.

Фото: twitter.com

Протестующие надеются, что акция привлечет внимание общественности к проблеме "шестого массового вымирания" - так они называют современное исчезновение некоторых видов животных, намекая на пять основных известных науке глобальных катастроф, в ходе которых вымирала значительная часть тогдашнего биоразнообразия планеты.

Большинство участников понедельничной акции прекратили ее через полтора часа после начала. Однако некоторые из активистов, с лицами, раскрашенными красной краской и одетые в мантии и вуали, приняли участие в перформансе в том же зале под классическую музыку.

Ранее члены движения Extinction Rebellion перекрывали мосты, разливали искусственную кровь на Даунинг-стрит, пикетировали штаб-квартиру Би-би-си и раздевались в парламенте.

Активисты заявляют, что они хотят добиться снижения вредных выбросов в атмосферу к 2025 году под контролем общественности, а также требуют от правительства "говорить правду об изменении климата".


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