В Кировоградской и Закарпатской областях не хватает более 4 тыс. членов участковых избирательных комиссий

В Кировоградской и Закарпатской областях не хватает более четырех тысяч членов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети «ОПОРА».

Так, в Кировоградской области кандидатов в члены УИК не хватает во всех пяти округах.

"Каждый из кандидатов в Президенты Украины должен был обеспечить членами УИК для больших избирательных участков - по восемь человек, для средних избирательных участков - по семь человек, для малых избирательных участков - по шесть человек", - говорится в сообщении.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский на большинство участков внес достаточное количество кандидатур. Кандидат в президенты Петр Порошенко внес всего по 2-3 кандидатуры в члены УИК вместо предусмотренных законом 6-8.

"При недостатке членов УИК от кандидатов, комиссия формирует состав УИК по представлению председателя соответствующей избирательной комиссии на основании предложений членов ОИК. В данной ситуации это будет сложно сделать из-за сжатых сроков и масштабов «недостачи» - до 4 тысяч человек. Соответственно, формирование УИК в определенный законом срок, до 15 апреля включительно - может быть затруднено", - объяснила координатор "ОПОРЫ" Зоя Лебедь.

Наибольшая нехватка по Кировоградской области в ТИО №100 (центр - г.. Бобринец). Здесь комиссия должна найти и оформить путем подачи 1008 человек.

На Закарпатье членов УИК не хватает во всех шести округах. Проблема с нехваткой людей возникла как от штаба Зеленского, так и от штаба Порошенко.

Тем временем Петр Порошенко во время общения с журналистами на НСК "Олимпийский" заверил, что ситуация с нехваткой членов УИК не приведет к срыву выборов.

"Нельзя на сегодня никакими шагами и никакими технологиями сорвать кворум и сорвать голосование. Это ни у кого не получится. Потому что законодательство предусматривает, что не дай бог у комиссии нет кворума, окружная комиссия сразу принимает решение, меняет кворум и комиссия продолжает работать", - выразил уверенность глава государства.

Порошенко назвал себя самым заинтересованным лицом в проведении честных выборов и призвал не искать теории заговора.

Он сказал, что попросит спикера своего штаба более подробно рассказать о ситуации с УИК на пресс-брифинге в понедельник.

Согласно закону «О выборах Президента Украины», формирование состава участковых избирательных комиссий должно состояться не позднее чем за пять дней до дня повторного голосования. Также УИК должна сообщить избирателей о времени и месте голосования не позднее чем за семь дней до дня повторного голосования.