Зеленский рассказал о встрече с Макроном
"Очень классная теплая атмосфера. Очень встреча была конструктивной. Мне понравилось".
Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский поделился впечатлениями о встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая прошла в Елисейском дворце.
"Очень классная теплая атмосфера. Очень встреча была конструктивной. Я увидел перед собой на самом деле лидера объединенной Европы. Мне понравилось", - прокомментировал встречу с президентом Франции Зеленский.
По его словам, стороны обговорили самые важные вопросы для украинского общества, для Украины в целом.
На вопрос журналиста Радто Свобода, о чем говорили, Зеленский ответил: "О чем говорили? О жизни говорили, о прекращении войны на Донбассе".
Как сообщалось, Зеленского на встрече в Париже сопровождали экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, руководитель штаба Иван Баканов и бывший член НАПК Руслан Рябошабка. Встреча прошла в неформальной обстановке и длилась около получаса, так как в графике Макрона было назначено вручение верительных грамот послам.
Кроме того, известно, что в 18:00 президент Франции провел встречу с действующим президентом Украины Петром Порошенко.
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