Зеленский рассказал о встрече с Макроном

"Очень классная теплая атмосфера. Очень встреча была конструктивной. Мне понравилось".

Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский поделился впечатлениями о встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая прошла в Елисейском дворце.

"Очень классная теплая атмосфера. Очень встреча была конструктивной. Я увидел перед собой на самом деле лидера объединенной Европы. Мне понравилось", - прокомментировал встречу с президентом Франции Зеленский.

По его словам, стороны обговорили самые важные вопросы для украинского общества, для Украины в целом.

На вопрос журналиста Радто Свобода, о чем говорили, Зеленский ответил: "О чем говорили? О жизни говорили, о прекращении войны на Донбассе".

Как сообщалось, Зеленского на встрече в Париже сопровождали экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, руководитель штаба Иван Баканов и бывший член НАПК Руслан Рябошабка. Встреча прошла в неформальной обстановке и длилась около получаса, так как в графике Макрона было назначено вручение верительных грамот послам.

Кроме того, известно, что в 18:00 президент Франции провел встречу с действующим президентом Украины Петром Порошенко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФСБ заявила о задержании под Москвой члена "Правого Сектора" по фамилии ПирожокФСБ заявила о задержании под Москвой члена "Правого Сектора" по фамилии Пирожок
Пулеметчицу Яну Червоную посмертно наградили орденом ХмельницкогоПулеметчицу Яну Червоную посмертно наградили орденом Хмельницкого
Военнопленный украинский моряк Гриценко рассказал комиссару СЕ об условиях содержания в СИЗОВоеннопленный украинский моряк Гриценко рассказал комиссару СЕ об условиях содержания в СИЗО
МВД взял Зеленского под охрану по запросу его штабаМВД взял Зеленского под охрану по запросу его штаба
Прокурор Кулик обвинил замгенпрокурора Енина в содействии ОПГ КурченкоПрокурор Кулик обвинил замгенпрокурора Енина в содействии ОПГ Курченко
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский отказался участвовать в дебатах на "Олимпийском" 14 апреляЗеленский отказался участвовать в дебатах на "Олимпийском" 14 апреля
Порошенко рассказал о конфликте с КоломойскимПорошенко рассказал о конфликте с Коломойским
"Не утверждаю, что Зеленский наркоман, но если не сдаст анализ - заберу слова обратно", - Порошенко"Не утверждаю, что Зеленский наркоман, но если не сдаст анализ - заберу слова обратно", - Порошенко
Военнопленный украинский моряк Гриценко рассказал комиссару СЕ об условиях содержания в СИЗОВоеннопленный украинский моряк Гриценко рассказал комиссару СЕ об условиях содержания в СИЗО
Пострадавший от отравления "Новичком" в Эймсбери попросил роSSийского посла о встрече с ПутинымПострадавший от отравления "Новичком" в Эймсбери попросил роSSийского посла о встрече с Путиным
Зеленский сдал анализы в частной лабораторииЗеленский сдал анализы в частной лаборатории
Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатовЗеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов
Зеленский хочет сдавать анализы в лаборатории своего сторонникаЗеленский хочет сдавать анализы в лаборатории своего сторонника
Зеленский примет участие в дебатах, если найдет время в концертном графикеЗеленский примет участие в дебатах, если найдет время в концертном графике
Обработаны более 95% протоколов: Зеленский - 30,23%, Порошенко - 15,94%Обработаны более 95% протоколов: Зеленский - 30,23%, Порошенко - 15,94%
Последние новости
Подгружаем последние новости