Суд приговорил женщину-снайпера "ЛНР" к 7 годам лишения свободы

Приговор вынесли заочно, поскольку женщина скрывается на неподконтрольных территориях.

Суд приговорил женщину-снайпера "ЛНР" к 7 годам лишения свободы
Фото: runews.su

Лисичанский городской суд Луганской области заочно приговорил женщину-снайпера самопровозглашенной "Луганской народной республики" к 7 годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.

Отмечено, что с июня 2014 по январь 2017 года женщина занимала должность командира взвода снайперов разведывательной роты 4-й отдельной механизированной бригады самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Также она занималась разведкой на передовых позициях расположения Вооруженных сил, Национальной гвардии, участвовала в обстрелах и провокациях на территории Славяносербского района, Алчевска и на территории других городов и районов Луганской и Донецкой областей, говорят в прокуратуре.

Согласно сообщению, снайпер обвиняется по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент обвиняемая скрывается от суда на неподконтрольных Украине территориях.

Напомним, 5 апреля 2019 года на контрольно-пропускном пункте "Марьинка", расположенном на линии разграничения зоны ООС, от выстрела снайпера был ранен украинский пограничник. Его состояние здоровья было расценено как удовлетворительное. Раненого доставили в ближайшее медицинское учреждения для оказания первой медицинской помощи.


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