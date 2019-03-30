Главе Госрезерва вручили обвинительный акт в аэропорту

Чиновник считает дело ангажированным.

Главе Государственного агентства резерва Вадиму Мосийчуку в аэропорту вручили обвинительный акт в уголовном производстве по перемещению зерна с харьковской базы на госпредприятие "Златодар" в Черкасской области.

Об этом сообщил сам обвиняемый в фейсбуке.

"Вот так сегодня после отпуска меня встретила прямо в аэропорту наша доблестная прокуратура Киева... Нарушив все возможные нормы, вручили обвинительный акт по делу перемещения зерна из харьковской базы 85 на предприятие "Златодар". Акт вручен без вызова в прокуратуру, что, опять же, нарушает все действующие нормы, хотя предварительно с прокурором было договорено, что в понедельник, 1 апреля, я приеду сам в прокуратуру", - написал он.

Фото: facebook.com/vadymmosiychuk

Чиновник считает дело против него "ангажированным".

Уголовное производство №42016000000002272 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 было начато 6 сентября 2016 года. 4 октября 2018 года Мосийчуку сообщили о подозрении, а 21 января 2019 года ему и его защитнику сообщили о завершении расследования.

По данным следствия, на протяжении 2017 года чиновник вопреки требованиям законодательства и рационального использования государственных средств принял ряд необоснованных управленческих решений. Как следствие, более 14 тыс. тонн зерна, которые хранились на ГП "Хлебная база №85" в Харьковской области, были перемещены на ГП "Златодар" в Черкасской области. Свое решение чиновник мотивировал якобы имеющейся угрозой, связанной с близким расположением зернохранилища с зоной проведения АТО.

Вместе с тем следователи считают, что не установлено никаких документально подтвержденных фактов угрозы потери зерна, которое хранилось на территории ГП "Хлебная база № 85", в связи с проведением боевых действий на востоке Украины. В результате этих решений государство безосновательно потратило на загрузку, разгрузку и транспортировку зерна более 6 млн грн.


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