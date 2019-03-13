Луценко повременит с представлениями на Скуратовского, Дзензерского и Дубиля

"Я обязательно внесу представления, когда будет хотя бы шанс их рассмотрения".

Луценко повременит с представлениями на Скуратовского, Дзензерского и Дубиля
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен повременить с внесением в Верховную Раду представлений о снятии неприкосновенности с депутатов Сергея Скуратовского, Дениса Дзензерского и Валерия Дубиля.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента в среду, 13 марта.

"Сейчас они изучаются нашим юридическим департаментом. Думаю, что они будут возвращены назад на доработку. Не только потому, что там есть неточности, - они, к сожалению, есть, - но и потому, что подача представления без шансов рассмотрения в течение 14 дней значит фактически уничтожение этого представления", - сказал Луценко, говоря о поступивших накануне представлениях на Скуратовского и Дзензерского.

Он напомнил, что Верховная Рада вошла в длительный процесс рассмотрения во втором чтении законопроекта №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Несколько ближайших заседаний депутаты не смогут рассматривать ничего, кроме поправок к этому законопроекту, а их там более 2 тысяч.

"Мы поработаем над более тщательной юридической формулировкой, и я обязательно внесу в Верховную Раду те представления, которые отвечают закону, в тот момент, когда в Верховной Раде будет хотя бы шанс их рассмотрения", - сказал генеральный прокурор.

С Дубилем ситуация аналогичная, подчеркнул он.

Напомним, что антикоррупционные органы подозревают Скуратовского и Дзензерского в декларировании недостоверных данных.

Дубиль фигурирует в уголовном производстве о попытке подкупить кандидата в президенты Юрия Тимошенко.


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