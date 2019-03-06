Кабмин отменил 149 устаревших нормативных актов в рамках дерегуляции
Документы 90-х годов создавали правовые коллизии и лишнюю нагрузку на бизнес.
Кабинет министров на заседании в среду решил отменить 149 устаревших нормативных актов в рамках дерегуляции.
Министр экономического развития и торговли Степан Кубив сказал, что это документы 1993-1997 годов, которые создают правовые коллизии и лишнюю нагрузку на бизнес.
Его первый заместитель Максим Нефьодов в качестве примера сообщил, что среди этих документов есть акты статистического характера, которе заставляют застройщиков постоянно подавать дополнительную отчетность в контролирующие органы.
"Есть и комические документы. Например, все еще есть ограничение по наценках и методах ведения работы для автопроизводителей. Что, понятно, точно не способствует тому, чтобы к нам переносили производство какие-то крупные автомобильные концерны", - сказал Нефьодов.
Это уже восьмое дерегуляционное заседание правительства за последние три года.
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