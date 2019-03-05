Сравнивать Зеленского с Рейганом некорректно, - экс-посол США

Рональд Рейган избирался президентом США два срока подряд.

Сравнивать Зеленского с Рейганом некорректно, - экс-посол США
Фото: Голос Америки

Хотя и президент США, республиканец Рональд Рейган и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вышли из шоу-бизнеса, между ними существует огромная разница.

Об этом заявил бывший посол США в Украине, директор Евразийского Центра Атлантического совета, бывший чиновник администрации Рейгана Джон Хербст, передает Голос Америки.

"Рейган был вовлечен в политику даже в шоу-бизнесе. Он был активен в профсоюзной политике с Гильдией актеров во время периода Маккарти. Это было для него важным опытом. К тому же он был губернатором Калифорнии. Он был опытным политиком, хорошо разбирался в проблемах, хотя его критики тогда говорили, что он некомпетентен. Их нельзя сравнивать - Рейгана и Зеленского", - сказал Хербст.

К мнению дипломата присоединилась редактор блога UkraineAlert Атлантического совета Мелинда Геринг. Она добавила, что большое влияние на становление Рейгана как политика оказал его опыт работы на General Electric. В 1954 году Рейган начал вести телевизионную программу "Театр General Electric", а также путешествовать по стране, выступая перед работниками компании с мотивационными речами.

"Он знал проблемы. Он говорил с людьми. И он это делал годами. Так что перед тем, как он начал избирательную кампанию, он готовился к этому несколько лет", - сказала Геринг.

Рональд Рейган - 40-й президент США от республиканской партии (1981-1989), в корне пересмотревший цели правительства США, положивший конец "холодной войне" с СССР. До избрания президентом бывший актер Голливуда и президент Гильдии киноактеров Америки был губернатором Калифорнии.


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