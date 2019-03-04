Административное дело против архиепископа Климента не закрыто

Священник считает, что опасность преследования со стороны роSSийских силовиков сохраняется.

РоSSийские спецслужбы не закрыли дело в отношении архиепископа Крымскоей епархии ПЦУ Климента, из-за чего опасность его преследования со стороны оккупационных властей Крыма сохраняется. Об этом сообщил сам Климент в комментарии "Крым.Реалии".

"Цель задержания - опорочить мое имя. Мол посмотрите, кто ездит к украинцам в тюрьмы: вор, который крадет сам у себя, и церковник, который ходит по улицам и матерится на людей. Сейчас административное дело, которое висит надо мной, не закрыто. Есть заявление о том, что я нецензурно выражался на рынке, этого свидетеля приводили в участок полиции, он обычный бездомный", – сообщил Климент.

"Опасность моего преследования сохраняется. ... Если мы посмотрим на дела украинских политзаключенных, то увидим, что во многих этих делах сначала появлялся административный протокол. По отдельным делам, например, у Андрея Захтея или Евгения Панова, даже аналогичный тому, который должны были оформить на меня – нецензурная лексика в публичном месте", – отметил архиепископ.

Архиепископ поблагодарил патриарха Филарета и митрополита ПЦУ Епифания, украинского омбудсмена Людмилу Денисову, адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова, крымскотатарскую активистку Лилю Буджурову и подчеркнул, что "был задействован очень большой круг людей" для его освобождения.