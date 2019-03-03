Во Львове повалили 30-метровую стелу Монумента славы

Ранее горельефы с памятника перенесли в музей "Территория террора".

В ночь на 3 марта во Львове снесли 30-метровую стелу Монумента славы. Бетонную конструкцию повалили на землю и планируют разбить на куски.

Как пишет ZAXID.net, демонтаж переносили дважды. В ночь на 1 марта подрядчики шесть часов пытались повалить конструкцию, однако это им не удалось.

Демонтаж проводили ночью из соображений безопасности.

В 2017 году во Львовском горсовете создали комиссию, которая признала 30-метровую стелу аварийной. В конце февраля 2018 городской совет принял решение о демонтаже. Горельефы с памятника перенесли в музей "Территория террора". Ранее сообщалось, что демонтаж обойдется горбюджету в 295,8 тыс грн.

"Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил" открыли в 1970 году. Ансамбль мемориала, кроме 30-метровой стелы, состоял из бетонной композиции с фигурами воинов, символизирующих основные рода войск советской армии и фигуры "Родины-матери".

Монумент Славы не попал под декоммунизацию, поскольку являлся памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию нацистских оккупантов из Украины, а потому, согласно закону, не являлся символикой коммунистического тоталитарного режима и не подлежал обязательному демонтажу.


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