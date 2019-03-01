Турчинов выступил против термина "гендер" в законодательстве

"Попытки подменить два исконных пола сотнями вымышленных гендеров противоречат Конституции".

Турчинов выступил против термина "гендер" в законодательстве
Фото: Макс Требухов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал отказаться от использования в законодательстве термина "гендер".

Об этом он заявил во время всеукраинского форума семьи в Киеве, говоря о сильном сокращении населения Украины.

"Как можно сохранить страну и наш народ от разрушения, деморализации, аморального разложения? Для этого есть только один исторический опыт - строить страну на вечных евангельских ценностях. Только этот путь является единственно возможным для величия и процветания. В основе этого фундамента должны быть вера, ответственность и благословенная Богом семья", - заявил Турчинов.

По его словам, семья может состоять только из мужчины и женщины.

"Поэтому попытки подменить в украинском законодательстве, нормативно-правовых актах два исконных человеческих пола сотнями вымышленных гендеров противоречат нашей Конституции, христианской морали и являются наступлением на наши традиционные ценности", - заявил он.

Напомним, Украина уже много лет не может ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульскую конвенцию) из-за гендерного вопроса.

Представители религиозных организаций и сторонники традиционных ценностей считают, что в этой конвенции содержится навязывание гендерной идеологии и выступают категорически против. "Гендер подменяет собой привычное понятие биологического пола, которое определяется по первичным половым признакам, новой гендерной идеологией, которая дает волю человеку самому выбирать себе "гендер" и соответствующую социальную роль", - заявили недавно в Совете церквей.

Два года назад попытка ратифицировать Стамбульскую конвенцию провалилась, но в декабре 2018 года президент Петр Порошенко снова поднял этот вопрос и призвал ратифицировать конвенцию.

При этом в украинском законодательстве уже есть понятие гендерной идентичности. В 2015 году Рада приняла закон, который запрещает дискриминацию в сфере труда по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.


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