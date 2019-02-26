"Укроборонпром" отказался комментировать вскрытые журналистами факты коррупции

Концерн "Укроборонпром" обвинил журналистов телепередачи "Наші гроші" в информационной диверсии и отказался комментировать вскрытые факты коррупции.

Об этом говорится в заявлении концерна по поводу скандального расследования о коррупции в "Укроборонпроме".

"Журналисты программы "Наші гроші", которые манипулятивно использовали закрытую информацию по уголовным расследованиям, должны обращаться за ее проверкой к первоисточникам. Считаем, что факты произвольного использования информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, должны получить надлежащую юридическую оценку компетентных органов. Призываем журналистов к ответственности, а политические силы - воздержаться от спекуляций и дальнейших информационных диверсий", - говорится в сообщении.

По мнению концерна, в основу расследования были положены данные уголовных производств, открытых в 2015-2016 годах, где фигурирует ООО "Оптимумспецдеталь".

Однако так как журналисты не указали источник получения этой информацией и "осуществили манипулятивное изложение отдельных разрозненных данных", в "Укроборонпроме" не считают необходимым комментировать содержание расследования.

Напомним, 25 февраля вышло расследование о том, как государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из РоSSии. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом.

Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.