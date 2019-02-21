Из фильма о Берлине вырезали фрагмент, снятый художником Ай Вэйвеем

Продюсеры побоялись, что фильм нельзя будет показать в Китае.

Из фильма о Берлине вырезали фрагмент, снятый художником Ай Вэйвеем
Ай Вейвей
Фото: Twitter / EFA

Короткометражный фильм художника Ай Вэйвея в альманахе "Берлин, я люблю тебя" вырезали продюсеры.

Как сообщает The Artnewspaper, фрагмент, снятый художником, убрали из-за опасений, что с ним фильм будет тяжелее продать в Китай.

Фильм "Берлин, я люблю тебя" – часть серии "Города любви". В нем участвуют 11 режиссеров и звезды вроде Киры Найтли и Хелен Миррен. Ай Вэйвей снял фрагмент о своих отношениях с сыном и общении по Facetime, пока художник отбывал заключение в Китае в 2015 году. Фрагмент включили в тизер, но вырезали из готового фильма.

Ай Вэйвей заявил, что был разгневан, когда узнал, что его фильм вырезали: "Нам это объяснили тем, что мой политический статус усложнит команде поиск дальнейшего финансирования". Художник также заявил, что из-за его участия в "Берлин, я люблю тебя" фильм не показали на только что завершившемся Берлинале.

Подозрения в том, что китайские власти давят на европейских кинематографистов и что это давление приводит к цензуре, укрепились с отменой показа фильма "Одна секунда" Чжана Имоу, который был отобран в основной конкурс. Организаторы Берлинале заявили, что фильм выбыл из программы "по техническим причинам". Издание отмечает, что среди спонсоров фестиваля есть те, кто ведет бизнес с Китаем.

Один из продюсеров "Берлин, я люблю тебя", Клаус Клаусен заявил, что на создателей альманаха надавили дистрибьюторы: "Вклад Ая, который рефлексировал политическое разделение Берлинале посредством разрыва между отцом и сыном, очень важен. Но мы бы не получили права на прокат фильма в Китае и на других территориях [если бы фрагмент Вэйвея остался]. Мы находимся под большим давлением. Я до сих пор не уверен, было ли это вмешательство Китая, или страх этого вмешательства", – говорит он.

"Ситуация ухудшается, – комментирует Ай Вэйвей. – Китай становится более могущественным и играет глобально большую роль в политике и экономике. В то же время, Китай развивает свою "мягкую силу", и эффект от этого мы видим в индустрии развлечений".


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