Назначен и.о. руководителя аппарата Антикорсуда

Жуков будет исполнять эти обязанности до назначения хотя бы одного судьи или руководителя аппарата.

Назначен и.о. руководителя аппарата Антикорсуда
Алексей Жуков
Фото: rsu.gov.ua

Государственная судебная администрация назначила временно исполняющего обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда Алексея Жукова. Об этом сообщает пресс-служба Совета судей.

Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата суда, как сообщает пресс-служба, осуществляет действия по регистрации Антикорсуда как юридического лица, начала его работы и представительства такого суда как органа государственной власти.

Жуков будет занимать эту должность до момента назначения, избрания или перевода на должность судьи такого суда не менее одного судьи и до назначения руководителя аппарата суда.

С марта прошлого года Жуков занимал должность заместителя начальника управления по вопросам объектов государственной собственности - начальника отдела администрирования недвижимым имуществом ГСА.

Напомним, в Высший антикоррупционный суд подали документы 342 кандидатов. К экзаменам были допущены 270. Из них 113 человек успешно сдали экзамен. 71 кандидат еще имеет шанс стать судьей Антикорсуду.

Высшая квалифкомиссия судей планирует до конца февраля определить победителей конкурса.


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