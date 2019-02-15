Адвокаты на съезде освистали судью
На съезде адвокатов возник конфликт.
Адвокаты освистали судью Головановского райсуда Кировоградской области Лесю Яровую. Об этом сообщает журналист LB.ua.
Во время съезда адвокатов несколько судей вышли к трибуне, чтобы сообщить о "нарушениях" члена Высшего квалификационной комиссии судей Павла Луцюка. В частности, судья Яровая сообщила, что Луцюк "вслепую" использует информацию во время собеседований с судьями.
Реагируя на критику Луцюка со стороны судьи, адвокаты начали выкрикивать, свистеть.
"Ганьба" - тем мужчинам, которые не могут выслушать несколько предложений о деятельности вашего коллеги", - отреагировала судья и продолжила выступать.
Вопрос по поводу Павла Луцюка возник в контексте якобы нарушений во время получения им адвокатского свидетельства во времена его работы на посаде главы Совета адвокатов Ровенской области.
В связи с этим, глава Совета адвокатов Закарпатской области Алексей Фазекош предложил внести в повестку дня вопрос о выражении недоверия Луцюку и отзыва его из посады члена ВККС, поскольку именно съезд адвокатов делегировал его в квалифкомиссию судей.
Напомним, 15-16 февраля проходит съезд адвокатов, который намерен избрать двоих членов Высшего совета правосудия и одного члена Высшей квалифкомиссии судей.
Павел Луцюк был избран членом Высшей квалификационной комиссии судей на съезде адвокатов 3 июля 2015 года.
Леся Яровая не прошла квалификационное оценивание судей в апреле прошлого года.
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