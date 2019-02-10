Сирийская оппозиция начала "последнюю битву" против ИГИЛ

Около 20 тысяч мирных жителей ранее покинули город, где происходит штурм.

Сирийская оппозиция начала "последнюю битву" против ИГИЛ
Сирийская оппозиция начала "последнюю битву" против ИГИЛ
Фото: стоп-кадр видео

Поддерживаемые Соединенными Штатами вооруженные отряды Сирийских демократических сил (СДС) в субботу начали наступление на последний участок сирийской территории, находящийся под контролем террористической группировки "Исламское государство".

В интервью агентству Reuters представитель СДС – коалиции сирийских оппозиционных сил, ведущую роль в которой играют курдские отряды самообороны, назвал наступление "последней битвой" против "ИГ" на территории Сирии.

Авиация международной коалиции во главе с США оказывает курдским отрядам поддержку с воздуха.

Отряды "ИГ" удерживают небольшой участок территории вблизи реки Евфрат на юго-востоке Сирии, у границы с Ираком. За последние дни эту территорию удалось покинуть около 20 тысячам мирных жителей.

Ещё два года назад джихадисты контролировали почти весь юго-восток страны. С тех пор, однако, они потеряли большую часть территории: часть перешла под контроль сирийских правительственных сил, часть – под контроль СДС.

Президент США Дональд Трамп недавно выразил уверенность, что на будущей неделе будет объявлено об освобождении от "ИГ" 100 процентов сирийской территории.

В декабре Трамп объявил о решении вывести войска из Сирии в ближайшее время. Американские СМИ пишут, что в феврале Пентагон представил доклад, в котором говорится о возможности ИГ вернуть себе территории в течение года после вывода американских военных из Сирии.


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