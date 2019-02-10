Сирийская оппозиция начала "последнюю битву" против ИГИЛ

Около 20 тысяч мирных жителей ранее покинули город, где происходит штурм.

Поддерживаемые Соединенными Штатами вооруженные отряды Сирийских демократических сил (СДС) в субботу начали наступление на последний участок сирийской территории, находящийся под контролем террористической группировки "Исламское государство".

В интервью агентству Reuters представитель СДС – коалиции сирийских оппозиционных сил, ведущую роль в которой играют курдские отряды самообороны, назвал наступление "последней битвой" против "ИГ" на территории Сирии.

Авиация международной коалиции во главе с США оказывает курдским отрядам поддержку с воздуха.

Отряды "ИГ" удерживают небольшой участок территории вблизи реки Евфрат на юго-востоке Сирии, у границы с Ираком. За последние дни эту территорию удалось покинуть около 20 тысячам мирных жителей.

Ещё два года назад джихадисты контролировали почти весь юго-восток страны. С тех пор, однако, они потеряли большую часть территории: часть перешла под контроль сирийских правительственных сил, часть – под контроль СДС.

Президент США Дональд Трамп недавно выразил уверенность, что на будущей неделе будет объявлено об освобождении от "ИГ" 100 процентов сирийской территории.