Отстранение Супрун заблокировало доставку лекарств в регионы

Супрун прервала отпуск в США и возвращается в Украину.

Распределение медицинских препаратов, в частности, вакцин, по регионам Украины заблокировано из-за отстранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения. Об этом сама Супрун написала на своей странице в Фейсбуке.

"Изменения, которые нам удалось достичь, поставлены под угрозу. Но пока вместе с командой Министерство здравоохранения Украины есть ряд очень конкретных проблем и вопросов: Как лекарства, закупленные на сумму более 633 миллионов гривен средств налогоплательщиков, которые готовятся к отправке в регионы на складах Минздрава Украины, будут отправлены в медучреждения? Ведь распределение препаратов происходит за подписью и.о. министра", - написала Супрун.

В регионы направляют препараты по 33 программам государственных закупок, в их числе - вакцины против кори, лекарства для онкобольных, людей с диабетом, болезнями сердца, гепатитом, препараты для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии.

Также без подписи и.о. министра невозможно заключить договора на закупку препаратов и медицинских изделий за счет госбюджета 2019.

"Минздрав Украины в рекордные сроки начал процесс закупок. Однако из-за того, что сейчас никто не уполномочен исполнять обязанности министра, заключение договоров с закупщиками может не состояться вовремя. Сорваннык сроки поставок приведут к тому, что тысячи людей останутся без лечения", - написала замминистра.

Также без подписи и.о. министра не смогут отправиться на лечение за границу 44 человека, что уже профинансировано из госбюджета.

"Речь идет о безопасности, здоровья и жизни миллионов людей. Я готова подписывать все необходимое. Сегодня возвращаюсь в Украину из командировки в США , которая было отменено в связи с постановлением судьи Каракашьяна", - написала Супрун.

Замминистра также поблагодарила всех граждан, общественные организации, депутатов и первых лиц государства за оказанную поддержку и высказывание четкой позиции в трансформации системы здравоохранения.