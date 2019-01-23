Новый подрядчик приступил к работам по демонтажу стеллы Мемориала Славы во Львове

Горсовет трижды объявляли тендер на определение подрядной организации.

Новый подрядчик приступил к работам по демонтажу стеллы Мемориала Славы во Львове
Во Львове начался демонтаж аварийной стелы Мемориала Славы
Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львове продолжаются работы по установке лесов для демонтажа аварийной 30-метровой стелы Монумента Славы на улице Стрыйской.

Об этом сообщается на сайте мэрии.

Как сообщили в Галицкой районной администрации, работы выполняет ФОП "Роман Хома", с которым администрация подписала соглашение на проведение этих работ. К концу для монтаж лесов планируют завершить.

"Мы, как заказчик проведения работ по демонтажу аварийной стелы Монумента Славы, трижды объявляли тендер на определение подрядной организации, которая бы провела демонтаж, и никто не пошел. Соответственно после этого вступила в действие прямая процедура подписания соглашения с исполнителем работ. Сначала мы заключили соглашение с компанией «Альтера». Но после детального изучения объема и сложности работ компания написала письмо в Галицкую РГА с сообщением, что просит расторгнуть договор на работы в связи с выходом из строя основных средств, которые необходимы для выполнения демонтажа", - сообщили в горсовете.

Фото: city-adm.lviv.ua

Напомним, работы по демонтажу стелы Мемориала Славы начались 17 декабря прошлого года. сообщалось, что демонтаж обойдется горбюджету в 295,8 тыс. грн. Соглашение с компанией - подрядчиком "Альтера" горадминистрация подписала 11 декабря. Согласно ему, работы должны были быть выполнены до 31 декабря 2018 года.

Мемориал "Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил" открыли в 1970 году. Ансамбль мемориала, кроме 30-метровой стелы, состоит из бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и "Родины-матери".


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