ПЦУ внесена в диптих поместных церквей на сайте Вселенского патриархата
В перечне "Новые патриархаты - Автокефальные церкви" указана Церковь Украины.
Сайт Вселенского патриархата обновил диптих поместных православных церквей, внеся в перечень Православную церковь Украины.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что в перечне "Новые патриархаты - Автокефальные церкви" в конце, после Православной церкви Чехии и Словакии, указана Церковь Украины.
Украина заняла 15-е место в диптихе православных церквей.
В настоящее время порядок размещения Церквей в диптихе следующий:
- Константинопольская.
- Александрийская.
- Антиохийская.
- Иерусалимская.
- Русская.
- Сербская.
- Румынская.
- Болгарская.
- Грузинская.
- Кипрская.
- Элладская.
- Польская.
- Албанская.
- Чешских земель и Словакии.
- Украинская.
Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ Епифанию.
Интронизация главы ПЦУ назначена на 3 февраля.
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23.01.2019 11:40