Новостей.COM ⇒ Политика

ПЦУ внесена в диптих поместных церквей на сайте Вселенского патриархата В перечне "Новые патриархаты - Автокефальные церкви" указана Церковь Украины. Избрание главы ПЦУ Фото: пресс-служба президента Сайт Вселенского патриархата обновил диптих поместных православных церквей, внеся в перечень Православную церковь Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Отмечается, что в перечне "Новые патриархаты - Автокефальные церкви" в конце, после Православной церкви Чехии и Словакии, указана Церковь Украины. Украина заняла 15-е место в диптихе православных церквей. В настоящее время порядок размещения Церквей в диптихе следующий: Константинопольская. Александрийская. Антиохийская. Иерусалимская. Русская. Сербская. Румынская. Болгарская. Грузинская. Кипрская. Элладская. Польская. Албанская. Чешских земель и Словакии. Украинская. Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ Епифанию. Интронизация главы ПЦУ назначена на 3 февраля.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.