ПЦУ внесена в диптих поместных церквей на сайте Вселенского патриархата

В перечне "Новые патриархаты - Автокефальные церкви" указана Церковь Украины.

ПЦУ внесена в диптих поместных церквей на сайте Вселенского патриархата
Избрание главы ПЦУ
Фото: пресс-служба президента

Сайт Вселенского патриархата обновил диптих поместных православных церквей, внеся в перечень Православную церковь Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в перечне "Новые патриархаты - Автокефальные церкви" в конце, после Православной церкви Чехии и Словакии, указана Церковь Украины.

Украина заняла 15-е место в диптихе православных церквей.

В настоящее время порядок размещения Церквей в диптихе следующий:

  1. Константинопольская.
  2. Александрийская.
  3. Антиохийская.
  4. Иерусалимская.
  5. Русская.
  6. Сербская.
  7. Румынская.
  8. Болгарская.
  9. Грузинская.
  10. Кипрская.
  11. Элладская.
  12. Польская.
  13. Албанская.
  14. Чешских земель и Словакии.
  15. Украинская.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ Епифанию.

Интронизация главы ПЦУ назначена на 3 февраля.


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