ВО "Свобода" выдвинула в президенты Руслана Кошулинского

Его поддержали другие националистические партии, кроме "Нацкорпуса".

"Свобода" выдвинула в президенты Руслана Кошулинского
Фото: svoboda.org.ua

Всеукраинское объединение "Свобода" на съезде 22 января выдвинула в президенты бывшего вице-спикера Верховной Рады Руслана Кошулинского.

Такое решение было принято на XL съезде "Свободы", говорится в сообщении пресс-службы партии.

Кандидутуру Кошулинского поддержали другие националистические партии и объединения, в том числе "Правый сектор", "ОУН", "КУН" и "С14", но не партия "Национальный корпус" Андрея Билецкого. В ноябре 2018 года партия Билецкого заявила, что "решение о поддержке Кошулинского «националистическим движением» было принято кулуарно, без широкого обсуждения и вопреки манифесту националистических сил".

Заместитель председателя партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский в прошлом созыве Верховной Рады был вице-спикером. С ноября 2015 года является депутатом Львовского облсовета.

В 2015 году участвовал в выборах мэра Львова и вышел во второй тур, но проиграл с огромным отставанием Андрею Садовому, еще одному кандидату в президенты.

Напомним, что в марте 2017 года лидеры основных националистических партий Украины подписали так называемый "национальный манифест", в котором обязались объединить усилия для достижения политических целей.

Документ подписали Олег Тягнибок (ВО "Свобода"), Андрей Билецкий ("Национальный корпус"), Андрей Тарасенко ("Правый сектор"), Степан Брацюнь ("Конгресс украинских националистов"), Богдан Червак ("Организация украинских националистов") и Сергей Мазур (организация "С14").

Предполагалось, что все они могут пойти на выборы как одна сила.

В 2014 году на выборах президента было два правых кандидата. Лидер "Свободы" Олег Тягнибок набрал всего 210 тысяч голосов, а лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош - 128 тысяч.


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