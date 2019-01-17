Суд отказал УПЦ МП в приостановке дела против Томоса

Следующее заседание назначено на 14 февраля.

Суд отказал УПЦ МП в приостановке дела против Томоса
Архимандрит Гедеон
Фото: expres.online

Верховный Суд отказал УПЦ Московского патриархата в приостановлении судебного производства по поводу постановления Верховной Рады в поддержку автокефалии.

Соответствующее решение огласил 17 января председательствующий судебной коллегии Владимир Кравчук, передает журналист LB.ua.

Накануне судебного заседание в суд поступило обращение от одного из истцов - настоятеля храма у фундамента Десятинной церкви епископа Гедеона (Харона) - с просьбой приостановить рассмотрение дела. Свое ходатайство он объяснил тем, что 47 народных депутатов обратились в Конституционный Суд с просьбой признать это решение парламента неконституционным.

Посоветовавшись в совещательной комнате, коллегия суда в составе пяти судей решила отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку на данный момент КС еще не открыл производство по данному обращению.

После перехода суда к рассмотрению дела по сути адвокат двух из трех истцов попросил суд отложить заседание, поскольку в зале не присутствовал ни адвокат епископа Гедеона, ни он сам.

Суд продолжится 14 февраля.

Напомним, Верховный Суд рассматривает три иска к Верховной Раде о признании противоправным и отмене постановления от 19 апреля о поддержке обращения Президента Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею I о предоставлении томоса (указа) об автокефалии УПЦ.

В частности, иски поступили от "Религиозной общины УПЦ при храме Святителя Николая" бердянской епархии города Бердянска Запорожской области, "Городницкого Свято-Георгиевского мужского ставропигийского монастыря", который находится в Житомирской области, и епископа Гедеона.

Они объединены в одно производство.


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