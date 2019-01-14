Высокопоставленный сотрудник Судебной администрации попался на взятке
Чиновник требовал четверть миллиона гривен от подрядчика.
Заместитель начальника одного из областных территориальных управлений Государственной судебной администрации задержан за взятку в размере почти 250 тысяч гривен.
Пресс-служба полиции сообщила, что с середины сентября 2018 года он требовал от руководителя предприятия-подрядчика деньги за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, а также их оплату без задержки.
Во время получения очередного транша в размере 100 тысяч гривен сотрудник ГСА был задержан.
Ему планируют сообщить о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса и избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что задержанный работает в управлении ГСА в Полтавской области.
Напомним, что в конце ноября на LB.ua вышло интервью с главой ГСА Зеновием Холоднюком.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
14.01.2019 18:09