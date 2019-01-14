Высокопоставленный сотрудник Судебной администрации попался на взятке

Заместитель начальника одного из областных территориальных управлений Государственной судебной администрации задержан за взятку в размере почти 250 тысяч гривен.

Пресс-служба полиции сообщила, что с середины сентября 2018 года он требовал от руководителя предприятия-подрядчика деньги за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, а также их оплату без задержки.

Фото: npu.gov.ua

Во время получения очередного транша в размере 100 тысяч гривен сотрудник ГСА был задержан.

Ему планируют сообщить о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса и избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что задержанный работает в управлении ГСА в Полтавской области.

Напомним, что в конце ноября на LB.ua вышло интервью с главой ГСА Зеновием Холоднюком.