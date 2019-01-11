"Гражданская позиция" выдвинула Гриценко в президенты

Бывший министр обороны будет баллотироваться второй раз.

Политическая партия "Гражданская позиция" выдвинула своего лидера, бывшего министра обороны Анатолия Гриценко кандидатом в президенты на выборы 31 марта.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

Решение было принято на XIII съезде "Гражданской позиции".

По данным социологических опросов Анатолий Гриценко является одним из фаворитов предстоящих выборов. По данным декабрьского опроса Киевского международного института социологии, за него готовы проголосовать 8,2% избирателей. Последний опрос фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и социологической службы Центра Разумкова давал ему 6,8%.

Анатолий Гриценко родился в 1957 году в Черкасской области.

В 2005 году Гриценко был назначен министром обороны в правительстве Юлии Тимошенко. Затем руководил ведомством в Кабмине Юрия Еханурова. В августе 2006 года назначен главой Минобороны в правительстве Виктора Януковича по квоте президента Ющенко.

На парламентских выборах 2007 года прошел в Раду под №4 в списке пропрезидентского блока "Наша Украина-Народная самооборона". Возглавил комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

В 2008 году Гриценко возглавил всеукраинскую общественную организацию "Гражданская позиция", которая позже превратилась в партию.

В 2012 году избран в Верховную Раду под №3 в списке "Батькивщины". Был членом комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. В начале 2014 года Гриценко покинул "Батькивщину".

В 2014 году Гриценко баллотировался в президенты, заняв 5 место. За него проголосовали 989 избирателей, 5,48% от общего количества.