Филарет надеется, что ПЦУ в будущем признают патриархатом
"Верили, что будет автокефалия, верим, и что будет признана патриархатом".
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Денисенко) надеется, что ПЦУ в будущем признают патриархатом.
Об этом он сказал в интервью "Прямому".
“Пока что нас признали как митрополию, и мы с этим согласны. Хотя мы 25 лет были патриархатом, но сейчас согласились на то, что мы - митрополия. Почему мы имеем претензию на патриархат? потому что мы - большая церковь. У нас есть надежда, что Украинскую Церковь со временем константинопольский Вселенский патриарх признает и патриархатом. Верили, что будет автокефалия, верим, и что будет признана патриархатом. Это – будущее, но это будет”, – сказал Филарет.
Он также считает, что со временем все поместные церкви, в том числе РПЦ, признают автокефалию Украины.
“С получением украинской Церковью Томоса об автокефалии значительная часть – большая часть – православных церквей войдет в общение с Украинской церковью. Часть поместных церквей, прежде всего, Русская церковь, Антиохийская церковь и еще некоторые славянские церкви не войдут в общение с украинской церковью, но это – временно. Постепенно все войдут в молитвенное единение и со Вселенским патриархом, и с украинской церковью. В том числе и Русская, потому что другого пути нет. Раз мы православные, то должны держаться единства”, – сказал патриарх.
Напомним, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей (Архондонис) подписал Томос для ПЦУ. 6 января документ официально вручили митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию (Думенко).
7 января предстоятель ПЦУ провел божественную литургию в Соборе Святой Софии в Киеве.
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