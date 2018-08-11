Следком РФ по-прежнему расследует "убийство" Бабченко
Следственный комитет РоSSии направил запрос в редакцию «Новой газеты» на предоставление характеристики на ее бывшего сотрудника, журналиста Аркадия Бабченко по делу об его «убийстве», которое оказалось инсценировкой СБУ Украины.
Соответствующий документ издание опубликовало на своей странице в Twitter.
В письме Следком просит предоставить характеристику и надлежащим образом заверенную копию личного дела Аркадия Бабченко, который был сотрудником «Новой газеты» с января по ноябрь 2011 года.
Запрос с подписью старшего следователя А.Н. Пахтусова датируется первым августа 2018 года.
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