Следком РФ по-прежнему расследует "убийство" Бабченко

Следственный комитет РоSSии направил запрос в редакцию «Новой газеты» на предоставление характеристики на ее бывшего сотрудника, журналиста Аркадия Бабченко по делу об его «убийстве», которое оказалось инсценировкой СБУ Украины.

Соответствующий документ издание опубликовало на своей странице в Twitter .

В письме Следком просит предоставить характеристику и надлежащим образом заверенную копию личного дела Аркадия Бабченко, который был сотрудником «Новой газеты» с января по ноябрь 2011 года.

Запрос с подписью старшего следователя А.Н. Пахтусова датируется первым августа 2018 года.