Минкульт утвердил состав Наблюдательного совета Института книги

В него вошли нардепы Княжицкий и Береза, философ Тарас Лютый и писательница Лариса Денисенко.

Министерство культуры приказом от 16 июля утвердило состав Наблюдательного совета Украинского института книги.

Как сообщается на сайте Минкульта, в Набсовет вошло 7 человек: глава Ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин, философ и писатель Тарас Лютый, писательница и правозащитница Лариса Денисенко, народные депутаты Борислав Береза и Николай Княжицкий, писатель и журналист Андрей Курков и заместительница директора по научной работе Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого Наталья Розколупа.

Согласно ст. 10 закона "О государственной поддержке книгоиздательского дела в Украине", Наблюдательный совет нужен в Институте книги для "обеспечения в его деятельности баланса интересов государства и общества и субъектов деятельности в сфере культуры, придерживания принципов законности, независимости, объективности, открытости, прозрачности и доступности общественности".

Члены Набсовета занимают свои посты на протяжении пяти лет и два раза подряд не могут быть выбраны в совет. Также в законе говорится, что в "В состав наблюдательного совета выбирают и назначают авторитетных специалистов гуманитарной сферы – авторов популярных литературных произведений, литературных критиков, других деятелей культуры, которые имеют высокие профессиональные и моральные качества и общественный авторитет".

Среди полномочий Набсовета Института книги – согласование поквартальных планов Института и отчетов об их выполнении, решений директора о заключении контрактов на сумму больше 100 минимальных зарплат и т.д; утверждение основных направлений деятельности УИК, годового финотчета, квартальных планов и контрольные функции.

Напомним, в результате конкурса 26 июля новым директором Института книги выбрали Александру Коваль, президента львовского Форума издателей.