Херсонские активисты пришли под прокуратуру с дымовыми шашками
Как и в Киеве, люди требуют расследования резонансных дел.
В Херсоне у главного управления полиции и прокуратуры прошел митинг с требованием расследовать недавние нападения на представителей СМИ и активистов. Журналисты, ветераны АТО и другие общественно активные люди хотели поговорить с начальником полиции, но он оказался в отпуске, пишет участник акции Тарас Бузак.
"Разговор был о саботаже расследования нападения на (журналиста) Сергея Никитенко, о ситуации с дерзким нападением на Екатерину Гандзюк", - уточнил он.
Сам Никитенко опубликовал в Фейсбуке видео, где участники акции пытаются войти в здание."Сотня активистов пришли в облпрокуратуру. Их не пустили. Прокурора отказались звать. После легкого задымления здания прокурор нашелся. Принял людей. Уверяет, что следствие идет", - отметил журналист.
Напомним, вчера, 31 июля, в Херсоне неизвестный облил кислотой советницу мэра Екатерину Гандзюк. Пострадавшую с серьезными химическими ожогами доставили в реанимацию, она в тяжелом состоянии. Генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль уголовное дело.
Сегодня в Киеве под зданием Министерства внутренних дел прошел митинг с требованием расследовать это и другие резонансные преступления.
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