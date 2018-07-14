Савченко объявила бессрочную голодовку

Депутат также отказалась от медицинской помощи СИЗО.

Савченко объявила бессрочную голодовку
Фото: Lb.ua

Народный депутат Надежда Савченко, которой накануне продлили арест на два месяца, заявила о бессрочной голодовке. Фотокопия соответствующего письма опубликована на официально странице депутата в Фейсбуке.

"Объявляю бессрочную голодовку [в ответ, - ред.] на беззаконные преступные действия судьи, прокурора, следователя, которые осудили меня без адвокатов, даже не дав возможности высказаться в свою защиту", - написала Савченко в заявлении на имя следователя по своему делу.

Также депутат "отказывается от врачебного наблюдения в ВЗДС СБУ и в целом в пенитенциарной системе».

Напомним, накануне Шевченковский районный суд Киева продлил для Надежды Савченко срок содержания под стражей без возможности внесения залога на два месяца - до 10 сентября включительно. Принятие решения затягивалось в течение четырех дней, когда адвокаты Савченко не являлись на заседания, просили их перенести, заявляли ходатайства об отводе судьи, прокурора и т.д.

Напомним, в конце марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).


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