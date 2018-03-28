Супрун опровергла диагноз "вегето-сосудистая дистония"

супрун

В международной медицинской практике не существует диагноза вегето-сосудистая дистония (дисфункция вегетативной нервной системы, нейроциркуляторная дистония).

Об этом в Facebook заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«Если когда-либо вам или вашим близким записали в медицинской карточке эти три загадочные буквы — ВСД — забудьте о них. Это большой советский миф, который родился при отсутствии доступа к базе источников доказательной медицины», — заявила она.

По словам Супрун, вегето-сосудистая дистония — это синдром, который используют при комплексе различных жалоб и симптомов у пациента.

Симптомы, которые якобы указывают на дисфункцию вегетативной нервной системы, на самом деле, могут говорить о нескольких различных болезнях, которые нужно обнаружить после ряда основательных исследований.

«Если врач взамен пишет пациенту в медицинской карточке «ВСД» и отправляет пить витамины и легкие успокоительные, это означает, что буквально «сливает» настоящую проблему… Если на прием к врачу приходит пациент с уже поставленным диагнозом ВСД, это означает только одно — его нужно дообследовать и найти настоящую причину заболевания», — отметила она.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Серьезный бой в окрестностях Донецка: боевики понесли тяжелые потери - соцсетиСерьезный бой в окрестностях Донецка: боевики понесли тяжелые потери - соцсети
Главарь "ДНР" просил Савченко отдать ему ТурчиноваГлаварь "ДНР" просил Савченко отдать ему Турчинова
CNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять ПутинаCNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять Путина
Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%
Си Цзиньпин сделал предостережение Тайваню и ГонконгуСи Цзиньпин сделал предостережение Тайваню и Гонконгу
Блок рекламы


Похожие новости
Миф и реальность: Супрун сказала правду об эффективности массовой флюорографииМиф и реальность: Супрун сказала правду об эффективности массовой флюорографии
Стали известны детали предложения Супрун взяткиСтали известны детали предложения Супрун взятки
Супрун призвала не злоупотреблять аскорбинкойСупрун призвала не злоупотреблять аскорбинкой
Супрун: перекись водорода не помогает защитить рану от зараженияСупрун: перекись водорода не помогает защитить рану от заражения
Супрун рассказала, как ей предлагали взятку квартиройСупрун рассказала, как ей предлагали взятку квартирой
«Доктор смерть» должна уйти»: Ляшко требует отставки Супрун«Доктор смерть» должна уйти»: Ляшко требует отставки Супрун
НАБУ пришло с обысками к мэру Вишневого по делу о предложении взятки СупрунНАБУ пришло с обысками к мэру Вишневого по делу о предложении взятки Супрун
Москаль пояснил, почему не будет извиняться перед СупрунМоскаль пояснил, почему не будет извиняться перед Супрун
Супрун позволила мочить пробу МантуСупрун позволила мочить пробу Манту
Москаль извинится перед Супрун, если она извинится перед ним первойМоскаль извинится перед Супрун, если она извинится перед ним первой
Последние новости
Подгружаем последние новости