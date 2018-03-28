Супрун опровергла диагноз "вегето-сосудистая дистония"

В международной медицинской практике не существует диагноза вегето-сосудистая дистония (дисфункция вегетативной нервной системы, нейроциркуляторная дистония).

Об этом в Facebook заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«Если когда-либо вам или вашим близким записали в медицинской карточке эти три загадочные буквы — ВСД — забудьте о них. Это большой советский миф, который родился при отсутствии доступа к базе источников доказательной медицины», — заявила она.

По словам Супрун, вегето-сосудистая дистония — это синдром, который используют при комплексе различных жалоб и симптомов у пациента.

Симптомы, которые якобы указывают на дисфункцию вегетативной нервной системы, на самом деле, могут говорить о нескольких различных болезнях, которые нужно обнаружить после ряда основательных исследований.

«Если врач взамен пишет пациенту в медицинской карточке «ВСД» и отправляет пить витамины и легкие успокоительные, это означает, что буквально «сливает» настоящую проблему… Если на прием к врачу приходит пациент с уже поставленным диагнозом ВСД, это означает только одно — его нужно дообследовать и найти настоящую причину заболевания», — отметила она.