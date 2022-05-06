"Шрам есть": Марк Фейгин назвал возможный диагноз Путина

«Мы имеем дело с человеком, который в этом году празднует 70-летие. Причем жизнь его осложнена стрессом, который ухудшает состояние».

Об этом в эфире «Украина 24» заявил роSSийский политический и общественный деятель Марк Фейгин, комментируя информацию о возможной операции, к которой готовят Путина.

Напомним, на днях таблоид The Sun дал повод новой волне разговоров о плохом здоровье роSSийского президента. Якобы у Путина онкологическое заболевание и после 9 мая его ждет хирургическое вмешательство. При этом на эти дни власть якобы перейдет к секретарю Совета безопасности рф Николаю Патрушеву.

Фейгин, в свою очередь, обратил внимание на расследование издания «Проект».

«Которое определило, что за Путиным ездит притон врачей и в числе их онколог Савельев, который жил в «Роза Хуторе», посещал Бочаров Ручей (резиденция Путина в Сочи – ред.) и почти постоянно привязан к этому месту – вот тут, мне кажется, под этим основание есть. Почему – потому что есть некая сумма информации, которая скапливается и она так работает, что люди из окружения, которые имеют доступ к некоторой информации, уже сами начинают ее сливать», - заявил Фейгин.

По мнению адвоката, проблемы со здоровьем у Путина действительно есть.

«Мы имеем дело с человеком, который в этом году празднует 70-летие, причем жизнь его осложнена стрессом, который ухудшает состояние», - отметил Фейгин.

Также он заявил, что у Путина есть шрам - на шее.

«Возможно, какое-то операбельное вмешательство имело место в связи с его онкологией. Я впервые услышал, что у него рак эндокринной системы еще в 2008 или в 2009-м году. Мне сказали об этом люди достаточно близкие к Кремлю. Но тогда я со скепсисом к этому отнесся, он тогда гораздо бодрее был», - признался Фегйин, добавив, что с того момента все-таки прошло 15 лет. А последние годы, по его мнению, действительно сказались на Путине плохо.

Однако не стоит ожидать, что роSSийского лидера не станет уже в ближайшие дни.

«Считать, что это произойдет завтра и смерть его или немощь физическая изменит ход войны – я бы на это не положился. Преждевременно об этом говорить. Но то, что он действительно болен и не будет становиться здоровее – это уже определенно», - подчеркнул Марк Фейгин.