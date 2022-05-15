На Запорожье оккупанты придумали себе странный диагноз, чтобы не воевать дальше

В Запорожской области роSSийские оккупанты, судя по всему, не слишком хотят продолжать воевать. Об этом свидетельствует большое количество солдат РФ , которые приходят в мелитопольскую районную больницу с надуманными болезнями и просят у своего руководства, чтобы их отправили домой по состоянию здоровья. Об этом сообщает местная ОВА.

По информации областной администрации, в Мелитополе россияне массово жалуются на довольно необычный диагноз – «ущемление позвоночника». Захватчики объясняют, что получили недуг в связи с ношением бронежилетов и просят, чтобы их комиссовали после предоставленного лечения.

В Запорожской ОВА подчеркивают, что подобная тенденция свидетельствует об очень низком моральном духе врага.

«Когда твой враг не хочет воевать против тебя, значит, ты уже победил в моральном противостоянии. Нам осталось выиграть физическую войну и отодвинуть роSSийских военных за границы Украины. Мы обязательно дойдем до этой цели – как бы сложно и тяжело нам ни было», - говорится в отчете.