Мария Захарова насмешила "аналитикой" о сближении Украины и Польши: "Там диагноз другой"

Мария Захарова

Представитель МИД рф Мария Захарова разразилась новой порцией бреда об Украине из-за договоренностей нашей страны с Польшей.

РоSSийская «дипломат» возмутилась тем, что Украина готовится принять ряд законов, аналогичных тем, что действуют сейчас в Польше для украинцев. Таким образом, украинцы и поляки будут максимально приравнены в правах в странах друг друга за исключением права голоса.

«Казус суверенитета, потому что иначе не скажешь… Если киевский режим так активно разбрасывается своей независимостью, то какие украинская администрация вообще может иметь претензии к крымчанам?», - поинтересовалась представитель МИД рф, сравнивая несопоставимое.

Она также заявила, что Зеленский «де-факто легализует захват своей страны».

Мария Захарова

В сети новое неадекватное заявление Захаровой вызвало бурю насмешек. Некоторые заподозрили, что такие странные выводы возникают в голове роSSийской дипломата из-за проблем с алкоголем.

«Захарова из-за алкоголя совсем связь с реальностью потеряла», «Захват Украины украинцами?», «Ну, вот как теперь стрелять по Украине? Пульнешь ракетой по Киеву, можешь попасть в польского захватчика. А это уже шкандаль. Придётся еще и с поляками воевать», «Пора бы им уже понять, что Зеленский положил конец на то, что они там меж собой думают, и на РоSSию тоже», «Пресс-алкаше как что-то скажет», «Не в алкоголе дело! Там диагноз другой», - пишут люди.


Дарья Волкова, politeka.net

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