Представитель МИД рф Мария Захарова разразилась новой порцией бреда об Украине из-за договоренностей нашей страны с Польшей.

РоSSийская «дипломат» возмутилась тем, что Украина готовится принять ряд законов, аналогичных тем, что действуют сейчас в Польше для украинцев. Таким образом, украинцы и поляки будут максимально приравнены в правах в странах друг друга за исключением права голоса.

«Казус суверенитета, потому что иначе не скажешь… Если киевский режим так активно разбрасывается своей независимостью, то какие украинская администрация вообще может иметь претензии к крымчанам?», - поинтересовалась представитель МИД рф, сравнивая несопоставимое.

Она также заявила, что Зеленский «де-факто легализует захват своей страны».

В сети новое неадекватное заявление Захаровой вызвало бурю насмешек. Некоторые заподозрили, что такие странные выводы возникают в голове роSSийской дипломата из-за проблем с алкоголем.