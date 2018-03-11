На Закарпатье 15 марта объявлено выходным

В этот день отмечается годовщина провозглашения независимости Карпатской Украины.

На Закарпатье 15 марта объявлено выходным
Фото: deponms.carpathia.gov.ua

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль объявил 15 марта выходным днем в регионе. В этот день будет отмечаться 79-я годовщина провозглашения независимости Карпатской Украины.

"15 марта 1939 сойм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый флаг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном - «Ще не вмерла Украина». 15 марта 1939 - одна из самых выдающихся дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным", - говорится на сайте Москаля.

Местным властям рекомендовали перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля.

Карпатская Украина со столицей в Хусте как независимое государство просуществовала всего один день в середине марта 1939 года. Ее гимном была "Ще не вмерла Україна", а флагом - сине-желтое знамя. Президентом стал Августин Волошин.

Карпатская Украина была автономной областью в составе Чехословакии в конце 1938 года. Независимость она объявила после венгерского вторжения. Республика была разгромлена через день и окончательно прекратила существование летом 1939 года.

В мае 2015 года президент Петр Порошенко заявил, что для украинцев "первые выстрелы тогда еще будущей мировой войны прозвучали в марте 1939 года на Закарпатье", когда Венгрия напала на Карпатскую Украину.


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