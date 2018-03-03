Столкновения под Радой: снесен палаточный городок, активисты задержаны

Киев

В Киеве утром, 3 марта, под Верховной Радой был снесен палаточный городок. В результате столкновений пострадали трое полицейских. Со стороны протестующих также есть пострадавшие. Правоохранители задержали активистов, нахожившихся в лагере.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает Час Пик.

Шевченко сообщил, что правоохранители действовали на законных основаниях. Митингующие оказывали сопротивление, поэтому есть задержанные.

"Ни какого штурма не было. С самого утра, с 7.00, полиция начала проводить законные следственные действия. Есть решение суда. В рамках расследования уголовных производств 2 марта и 27 февраля под парламентом, когда были нанесены травмы 14 полицейским.

Проводился обыск территории и малых архитектурных форм, которые здесь находятся. Люди, которые здесь пребывали, оказывали сопротивление полиции во время выполнения следственных действий. Они были задержаны за это сопротивление.

На данное время есть 39 задержанных лиц, которые здесь пребывали. Они направлены в отделение полиции", - заявил он.

По словам Шевченко, в результате столкновения есть пострадавшие с обеих сторон.

Журналисты издания "Украинская правда" разместили в сети видео с места событий.

Нардеп фракции "Самопоміч" Егор Соболев, который является одним из организаторов и активных участников акции под ВР, сообщил, что во время штурма в лагере находилось от 70 до 100 человек.

Он также подтвердил информацию о пострадавших. По его словам, среди участников акции были ранены не менее 2 человек, один из которых получил черепно-мозговую травму.


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