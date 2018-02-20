ГПУ: разыскиваемый за убийство милиционеров на Майдане не сядет в тюрьму

Подозреваемый подпадает под закон о недопущении преследования участников акций протеста.

Суд обязан освободить от ответственности активиста Евромайдана, подозреваемого в убийстве двух и ранении одного милиционера, начальник Українським Новинам начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Есть закон, принятый 21 февраля 2014 года, который фактически говорит, что люди убивали, но мы их освобождаем от уголовной ответственности... Если бы не сбежал [подозреваемый], то мы направляли бы в суд [ходатайство], так как освобождается от ответственности только судом", - сказал он.

Горбатюк отказался назвать имя подозреваемого, но отметил, что он не является известным активистом или членом каких-либо праворадикальных организаций.

По его словам, подозреваемый убил двоих милиционеров, когда они не представляли какой-либо угрозы ему или другим протестующим. Сейчас подозреваемый объявлен в розыск.

О том, что одному из активистов Евромайдана предъявлены подозрения в убийстве правоохранителей, стало известно 12 февраля.