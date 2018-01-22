Климкин: мы находимся в круглосуточном контакте с афганскими властями

Данные по погибшим и пострадавшим будут оглашены только после того, как информация будет на 100% проверена.

Климкин: мы находимся в круглосуточном контакте с афганскими властями
Павел Климкин
Фото: пресс-служба президента

МИД находится в круглосуточном контакте с афганскими властями после теракта в Кабуле.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, ситуация крайне сложная. В связи с этим министр заявил, что окончательные данные по погибшим и пострадавшим будут оглашены только после того, как информация будет на 100% проверена.

Напомним, ранее Климкин заявил, что число погибших в Кабуле украинцев может быть больше семи. "Надеюсь, что эти опасения не подвердятся", - добавил он.

Министр также заверил, что МИД делает все возможное, чтобы тела погибших украинцев были максимально быстро доставлены в Киев.




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