Климкин: мы находимся в круглосуточном контакте с афганскими властями

Данные по погибшим и пострадавшим будут оглашены только после того, как информация будет на 100% проверена.

Павел Климкин Фото: пресс-служба президента

МИД находится в круглосуточном контакте с афганскими властями после теракта в Кабуле.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции в Киеве .

По его словам, ситуация крайне сложная. В связи с этим министр заявил, что окончательные данные по погибшим и пострадавшим будут оглашены только после того, как информация будет на 100% проверена.

Напомним, ранее Климкин заявил, что число погибших в Кабуле украинцев может быть больше семи. "Надеюсь, что эти опасения не подвердятся", - добавил он.