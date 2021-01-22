В субботу в Киеве без осадков, до +4

Днем в воскресенье почти по всей Украине небольшой дождь, в Карпатах - сильный, с мокрым снегом.

В субботу, 23 января, в большинстве областей Украины без осадков, только в Карпатах и Закарпатье ночью пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица, в центральных и восточных областях местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 1-6° тепла, в западных и южных областях 7-12°.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9 градусов тепла в 1899 году, а самая низкая - на отметке 26,0 градусов мороза в 1942 году.

В воскресенье, 24 января, ночью по всей Украине, кроме Закарпатья, без осадков, а днем почти по всей Украине, кроме востока, пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

В Карпатах ожидается значительный дождь и мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве в ночь на воскресенье без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.