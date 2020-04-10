В субботу в Киеве до +13, без осадков

Ночью в столице +2…+4 градуса.

?В субботу в Киеве до +13, без осадков

В субботу, 11 апреля, в Киеве переменная облачность, без осадков, на поверхности почвы заморозки 0…-2 градуса, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +11…+13 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +9…+16 градусов, в Закарпатье +13…+18 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -1…-6 градусов, днем +1…+7 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на поверхности почвы заморозки, а в Житомирской области и в воздухе 0…-5 градусов, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +7…+14 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, на поверхности почвы заморозки, а в Винницкой области и в воздухе 0…-5 градусов, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +8…+15 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +7…+13 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Запорожской области ночью небольшой дождь; на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +10…+16 градусов, в Одесской области +12…+17 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов.

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