В Киеве закончился безморозный период, - метеорологи

Несмотря на это, киевлян еще ждет "бабье лето".

В Киеве закончился безморозный период, - метеорологи
Фото: sibnovosti.ru

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 8 октября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -0,3°С, а это значит, что закончился безморозный период, который длился с 30 марта - всего 192 дня.

Об этом сообщается на сайте обсерватории.

"По климатическим нормам это происходит 18 октября и средняя продолжительность такого периода составляет в столице 188 дней. Несмотря на это, киевлян еще ждет «бабье лето», которое начнется в конце текущей недели", - говорится в сообщении.

Климатологи также отмечают, что кратчайший безморозный период в столице был в 1902 и 1945 годах - только 144 дня, а самый длинный - 223 дня - в 2008 и 2013 годах.

Напомним, метеорологическое лето в столице началось 13 мая и завершилось 17 сентября. С 18 октября в столице наступила метеорологическая осень.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь помочь друг другу на водопоеШесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь помочь друг другу на водопое
ГосЧС предупреждает о повышении уровня воды на водоемах Закарпатья и в КарпатахГосЧС предупреждает о повышении уровня воды на водоемах Закарпатья и в Карпатах
В Карпатах выпал снегВ Карпатах выпал снег
Можно ли прострелить ствол дерева из винтовки: логика PUBG против реальностиМожно ли прострелить ствол дерева из винтовки: логика PUBG против реальности
ГосЧС предупреждает о ночных заморозкахГосЧС предупреждает о ночных заморозках
Блок рекламы


Похожие новости
В среду в Киеве потеплеет до +22, без осадковВ среду в Киеве потеплеет до +22, без осадков
В пятницу в Киеве потеплеет до +17, без осадковВ пятницу в Киеве потеплеет до +17, без осадков
Во вторник в Киеве до +14, ночью - заморозкиВо вторник в Киеве до +14, ночью - заморозки
Во вторник в Киеве до +18, без осадковВо вторник в Киеве до +18, без осадков
В среду в Киеве до +28, без осадковВ среду в Киеве до +28, без осадков
Возле станции метро "Лесная" в Киеве загорелся лесВозле станции метро "Лесная" в Киеве загорелся лес
Во вторник в Киеве до +28 градусовВо вторник в Киеве до +28 градусов
В субботу в Киеве до +26 градусов, без осадковВ субботу в Киеве до +26 градусов, без осадков
В пятницу в Киеве без осадков, температура до +25 градусовВ пятницу в Киеве без осадков, температура до +25 градусов
В четверг в Киеве до +23 градусов, без осадковВ четверг в Киеве до +23 градусов, без осадков
Последние новости
Подгружаем последние новости