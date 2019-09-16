Во вторник в Киеве до +18, без осадков

Ночью в столице будет прохладно +9…+11.

Во вторник в Киеве до +18, без осадков

Во вторник, 17 сентября, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +16…+18 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +13…+19 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +4…+9 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +13…+19 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +15…+20 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, в Донецкой области +10…+15 градусов, днем +16…+22 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, в Одесской и Херсонской областях до +17 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +21…+26 градусов.

16 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+21 градус; в Днепре возле Киева +19 градусов.

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