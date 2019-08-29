В пятницу в Киеве +26, без осадков

Ночью в столице +13…+15 градусов.

В пятницу в Киеве +26, без осадков

30 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +26…+33 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +11…+16 градусов, днем +18…+23 градуса.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, в Черниговской и Сумской областях +5…+12 градусов, днем +22…+29 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +23…+30 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +22…+28 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, в Одесской области +14…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

29 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+25 градусов; в Днепре возле Киева +23 градуса.

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