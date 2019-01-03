Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий в шести областях

Синопики прогнозируют похолодание, снегопады и сильный ветер 4-5 января.

?Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий в шести областях
Синопики прогнозируют похолодание, снегопады и сильный ветер.
Фото: facebook.com/MykolaChechotkin

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине 4-5 января.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в результате перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий", - говорится в сообщении.

Так, в четверг, 3 января, на дорогах Украины, кроме юга, - гололедица, а в западных областях- порывы ветра 15-20 м/с.

Днем 4 января прогнозируют снег, местами с дождем, а также усиление ветра до 15-20 м/с, в Приазовье - до 25 м/с, метели. В отдельных районах также ожидают налипание мокрого снега, гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров. В ночь на 5 января ожидается ослабление мороза, а днем - прекращение осадков.

"Осложнения погодных условий 4-5 января соответствует I уровню опасности (желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнению работы коммунальных служб и строительной отрасли", - отмечают в ГосЧС.

Напомним, в конце декабря из-за ухудшения погодных условий в Кировоградской и Черкасской областях ограничивали движение транспорта.


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