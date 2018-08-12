В понедельник в Киеве до +28
Осадков не прогнозируют.
13 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +26...+28 градусов.Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.
В западных областях - небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +10...+17 градусов, днем +25...+30 градусов.
В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +16...+21 градус.
В Моршине без осадков, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +27...+29 градусов.
В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +27...+29 градусов.
В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +27...+29 градусов.
Северные области - небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +24...+30 градусов.
В центральных областях - небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +12...+18, днем +25...+32.
Восточные области - небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +11...+18, днем +26...+32 градуса.
Южные области - небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура воздуха ночью +13...+20, днем +27...+34 градуса.
Крым - небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +27...+32 градуса.
Ялта - без осадков, температура ночью +15...+17, днем +27...+29 градусов.
12 августа на 9:00 температура воды на побережье Черного и Азовского морей составляла 23-25 градусов, в Днепре в пределах Киева 24 градуса.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
10.08.2018 22:25