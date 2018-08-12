Новостей.COM ⇒ Другие

В понедельник в Киеве до +28 Осадков не прогнозируют. Фото: tov-tob.livejournal.com 13 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +26...+28 градусов.Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. В западных областях - небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +10...+17 градусов, днем +25...+30 градусов. В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +16...+21 градус. В Моршине без осадков, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +27...+29 градусов. В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +27...+29 градусов. В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +27...+29 градусов. Северные области - небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +24...+30 градусов. В центральных областях - небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +12...+18, днем +25...+32. Восточные области - небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +11...+18, днем +26...+32 градуса. Южные области - небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура воздуха ночью +13...+20, днем +27...+34 градуса. Крым - небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +27...+32 градуса. Ялта - без осадков, температура ночью +15...+17, днем +27...+29 градусов. 12 августа на 9:00 температура воды на побережье Черного и Азовского морей составляла 23-25 градусов, в Днепре в пределах Киева 24 градуса.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.