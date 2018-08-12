В понедельник в Киеве до +28

Осадков не прогнозируют.

В понедельник в Киеве до +28
Фото: tov-tob.livejournal.com

13 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +26...+28 градусов.Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

В западных областях - небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +10...+17 градусов, днем +25...+30 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +16...+21 градус.

В Моршине без осадков, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +27...+29 градусов.

В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +27...+29 градусов.

В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +27...+29 градусов.

Северные области - небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +24...+30 градусов.

В центральных областях - небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +12...+18, днем +25...+32.

Восточные области - небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +11...+18, днем +26...+32 градуса.

Южные области - небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура воздуха ночью +13...+20, днем +27...+34 градуса.

Крым - небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +27...+32 градуса.

Ялта - без осадков, температура ночью +15...+17, днем +27...+29 градусов.

12 августа на 9:00 температура воды на побережье Черного и Азовского морей составляла 23-25 градусов, в Днепре в пределах Киева 24 градуса.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В субботу в Киеве до +29 градусов, без осадковВ субботу в Киеве до +29 градусов, без осадков
Жара в Украине спадет не раньше 15-16 августаЖара в Украине спадет не раньше 15-16 августа
Во вторник в Киеве до +27 градусов, без осадковВо вторник в Киеве до +27 градусов, без осадков
В четверг в Киеве до +27 градусовВ четверг в Киеве до +27 градусов
В понедельник в Киеве до +28В понедельник в Киеве до +28
Блок рекламы


Похожие новости
В субботу в Киеве до +29 градусов, без осадковВ субботу в Киеве до +29 градусов, без осадков
В четверг в Киеве до +27 градусовВ четверг в Киеве до +27 градусов
Во вторник в Киеве до +27 градусов, без осадковВо вторник в Киеве до +27 градусов, без осадков
В субботу в Киеве сохранится жаркая погода без осадковВ субботу в Киеве сохранится жаркая погода без осадков
В пятницу в Киеве до +29 градусовВ пятницу в Киеве до +29 градусов
В четверг в Киеве ожидается облачная погода без осадковВ четверг в Киеве ожидается облачная погода без осадков
В среду в Киеве до +29, без осадковВ среду в Киеве до +29, без осадков
Завтра в Киеве до +29, возможны дожди с грозамиЗавтра в Киеве до +29, возможны дожди с грозами
В среду в Киеве +27 и кратковременные дождиВ среду в Киеве +27 и кратковременные дожди
В субботу в Киеве до +27, все еще возможны дожди с грозамиВ субботу в Киеве до +27, все еще возможны дожди с грозами
Последние новости
Подгружаем последние новости