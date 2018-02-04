В понедельник в Киеве похолодает
Прогнозируют от -5 до -7.
5 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11, днем -5...-7 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10, На Волыни и Ровенщине -8...-13, днем -1...-9 градусов.
В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, температура ночью -6...-11 градусов, днем -4...-9 градусов.
В Моршине ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, температура ночью -7...-9, днем -3...-5 градусов.
В Трускавце ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, температура ночью -7...-9, днем -3...-5 градусов.
В Сваляве ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, температура ночью -7...-9, днем -1...-3 градуса.
На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-14, днем -4...-9 градусов.
В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-10, днем -1...-8 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-10, днем -1...-8 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +3...-3 градуса.
В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-5 градусов, днем +4...-3 градусов.
В Ялте без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...+2 градусов, днем +2...+4 градусов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Другие
03.02.2018 14:55
04.02.2018 17:54