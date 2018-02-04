В понедельник в Киеве похолодает

Прогнозируют от -5 до -7.

В понедельник в Киеве похолодает

5 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11, днем -5...-7 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10, На Волыни и Ровенщине -8...-13, днем -1...-9 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, температура ночью -6...-11 градусов, днем -4...-9 градусов.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, температура ночью -7...-9, днем -3...-5 градусов.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, температура ночью -7...-9, днем -3...-5 градусов.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, температура ночью -7...-9, днем -1...-3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-14, днем -4...-9 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-10, днем -1...-8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-10, днем -1...-8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +3...-3 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-5 градусов, днем +4...-3 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...+2 градусов, днем +2...+4 градусов.


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