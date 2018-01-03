2017 год вошел в тройку самых жарких в истории наблюдений в Киеве
В столице зафиксировано 24 температурных рекорда.
2017 год стал одним из самых жарких за историю наблюдений.
Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составляла +9,8°С, что на 2,1°С превышает климатическую норму. 2-17 год занял третье место среди самых теплых лет с 1881 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все месяцы года имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, особенно март - на 5,5°С.
Самым холодным было 7 января -18,7°С, а самым жарким - 4 августа, когда температура в тени достигала +34,7°С. Всего в 2017 году в Киеве было зафиксировано 24 температурных рекорда.
"Осадков выпало 590 мм, что соответствует 91% климатической нормы. Однако распределились они очень неравномерно - более двух месячных норм в октябре и декабре, а в другие месяцы их было крайне недостаточно, что негативно повлияло на сельское и водное хозяйство", - отмечается в сообщении.
Напомним, ночь на 22 сентября в Киеве побила температурный рекорд этого дня за 137 лет.
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