Близится выход смартфона Moto G22 на платформе MediaTek Helio P35

Бенчмарк Geekbench раскрыл данные о технических характеристиках нового смартфона Motorola среднего уровня: аппарат, как ожидается, поступит на коммерческий рынок под именем Moto G22.

Источник изображения: MediaTek

Известно, что «сердцем» устройства послужит процессор MediaTek Helio P35. Чип объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 с частотой 680 МГц. Поддержка сотовой связи пятого поколения (5G) не предусмотрена.

Протестированный смартфон был оборудован 4 Гбайт оперативной памяти. В качестве программной платформы значится операционная система Android 12. В одноядерном тесте аппарат показал результат в 170 баллов, в многоядерном — 912 баллов.

Источник изображения: Geekbench

Пока нет данных о параметрах дисплея и камер. Вероятно, новинка будет оборудована экраном формата HD+ с вырезом или отверстием для селфи-модуля. В тыльной части расположится система, содержащая не менее двух камер.

К выпуску также готовится смартфон Moto G Stylus 2022 с поддержкой перьевого управления. Эта модель будет оборудована чипом Snapdragon 480 Plus, 6 Гбайт оперативной памяти, накопителем на 128 Гбайт и 6,58-дюймовым дисплеем Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Говорится о наличии 50-мегапиксельной камеры. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с подзарядкой через порт USB Type-C.



