Минцифры анонсировало новые услуги в приложении "Дия"

До конца года пилотный проект заработает в двух областях.

Министерство социальной политики совместно с Министерством цифровой трансформации анонсировали новые услуги на портале "Дия".

Об этом сообщается на сайте Минцифры.

Отмечается, что вводится более 10 новых социальных услуг в пилотных областях, которые сейчас определяются.

В частности, на портале "Дия" можно будет оформить онлайн жилищные субсидии, получение пенсий, государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, а также обращение в электронной форме за социальными услугами.

Правительство одобрило соответствующее постановление.

"Теперь, чтобы получить жилищные субсидии, не нужно будет собирать кучу документов и ходить в разные учреждения. Достаточно заполнить заявку на портале "Дия". Это значительно упростит жизнь украинским семьям", - говорится в сообщении.

В рамках пилотного проекта украинцы смогут получать государственную соцпомощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство; на детей одиноких матерей; на тяжелобольных детей; при усыновлении ребенка; лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Также люди смогут на портале получать пенсии, обращаться за предоставлением социальных услуг назначением компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги. Можно будет подавать все необходимые заявления и декларации в электронном виде, без лишних очередей и потраченного времени.

До конца этого года пилотный проект заработает для граждан не менее чем в двух областях.

Напомним, ранее в Минцифры сообщили, что на портале "Дия" можно будет сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации. Эта услуга будет доступна в конце сентября.